Украина и Канада планируют расширить соглашение о свободной торговле: что обсудят

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Украина и Канада начинают переговоры о модернизации двустороннего соглашения о свободной торговле (CUFTA), которое вступило в силу в 2017 году.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Проведение переговоров анонсировали первый вице-премьер - министр экономики Украины Юлия Свириденко и министр внешней торговли, поддержки экспорта, малого предпринимательства и экономического развития Канады Мэри Инг во время онлайн-встречи 27 января.

"Сегодня, когда мы отмечаем 30-ю годовщину установления дипломатических отношений между Украиной и Канадой, модернизация CUFTA взаимовыгодна для предприятий и потребителей наших государств", - заявила Свириденко.

В правительстве добавили, что по результатам 2021 года объем экспорта украинских товаров в Канаду вырос почти вдвое - с 81,3 до 160,1 миллиона долларов США.

"CUFTA позволила экспортерам обеих стран использовать больше возможностей, улучшила условия доступа к рынкам и создала более предполагаемую и прозрачную торговую среду", - говорится в сообщении.

Во время предстоящих переговоров о модернизации CUFTA Канада и Украина обсудят возможность расширения сотрудничества во многих аспектах.

В частности, в сфере услуг, инвестиций, электронной торговли, трудоустройства и окружающей среды, объяснили в правительстве.

Стороны намерены обеспечить равные возможности для международной торговли, особенно для предприятий малого и среднего бизнеса.

Интеграция новых положений в CUFTA диверсифицирует и расширит торговое сотрудничество между Канадой и Украиной, что будет способствовать долгосрочному экономическому росту", – резюмировали там.

Экономическая правда