Украинцы преимущественно считают, что Украина управляется извне через МВФ
Среди украинцев наиболее распространено мнение, что из-за сотрудничества с Международным валютным фондом Украины оказалась под внешним управлением.
Источник: результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.
Детали: По данным опроса, так считают 45% респондентов.
38% опрошенных отметили, что "сотрудничество Украины с МВФ дает Украине необходимую экономическую помощь", 17% - не определились с ответом, или не согласны с обоими вариантами.
Наиболее благосклонно к МВФ относится молодежь 18-29 лет (44% на 32%), а наиболее критично - респонденты 60 лет и старше (52% на 35%).
Детали: Исследование проведено по заказу ОО "Детектор медиа" с 14 до 19. Опытные 2022 респондентов в возрасте от 18 лет методом интервью "лицом к лицу. Погрешность выборки не превышает 2,3%.
Предыстория:
Министр финансов Сергей Марченко заявил, что миссия Международного валютного фонда может прибыть в Украину в октябре-ноябре 2020 года.
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