МВФ подсчитал возможные потери Украины из-за запуска "Северного потока-2"

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В Международном валютном фонде заявляют, что из-за газопровода "Северный поток-2" ежегодные доходы Украины от предоставления в эксплуатацию своей ГТС снизятся примерно до 1,2 млрд долларов к 2024 году.

Об этом говорится в отчете МВФ по Украине.

В МВФ ожидают, что в 2021 году доход от транзита газа сократится на 40%, а после запуска "Северного потока-2" – продолжит снижаться.

После этого, прогнозируют в Фонде, доходы Украины от транзита могут снизиться до 1,2 миллиарда долларов в год.

В то же время, последние 5 лет Украина в среднем получала по 2,5 млрд долларов в год от транзита российского газа.

Напоминаем:

16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии временно приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG как оператора российского газопровода "Северный поток-2".

НАК "Нафтогаз Украины" и Оператор ГТС примут участие в процедуре сертификации оператора "Северного потока-2".

Экономическая правда