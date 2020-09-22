Міністр фінансів запевняє, що місія МВФ буде в Україні у жовтні-листопаді 

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що місія Міжнародного валютного фонду може прибути в Україну у жовтні-листопаді 2020 року.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

"Інформація про паузу (у взаємодії України та МВФ - ЕП) - це чутки. Сьогодні прем’єр-міністр спілкувався з керівником Європейського департаменту МВФ і обговорювали приїзд потенційний приїзд місії найближчим часом.

Місія фонда запитує декілька питань, зокрема, щодо нового бюджету. Ми за найближчий тиждень проговоримо ці питання, і є всі підстави вважати, що в жовтні (можливо листопаді) місія фонду буде в Україні", - підтвердив Марченко.

За його словами уряд щонайменше раз на тиждень має онлайн-спілкування з МВФ.

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Напередодні Кабінет міністрів направив лист на адресу директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Крісталіни Георгієвої

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що співпраця з МВФ є обов'язковою для України у 2021 році, водночас він не володіє даними, що наступний транш МВФ може надійти у грудні 2020-го.

Представники МВФ нагадують про важливість нової антикорупційної інфраструктури в Україні, і поки не можуть назвати дату місії для траншу stand by.

Напередодні міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що Кабмін повністю виконує ті структурні маяки, які передбачає програма співпраці з МВФ, в уряді очікують до кінця року отримати заплановані транші.

Голова НБУ Кирило Шевченко заявив, що свіжий макропрогноз Нацбанку побудований на припущенні, що другому траншу від МВФ у цьому році бути.

Рада директорів МВФ затвердила програму співпраці з Україною на 5 мільярдів доларів. Програма розрахована на 18 місяців.