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SpaceX анонсировала запуск тринадцатой миссии Starlink

Пятница, 18 сентября 2020, 09:00
 

Компания Илона Маска SpaceX запланировала 18 сентября осуществить запуск тринадцатый миссии Starlink с очередной партией интернет-спутников.

Источник: сайт SpaceX

Детали: 18 сентября в 1:57 p.m. EDT (20:57 по Киеву) должен состояться запуск тринадцатый миссии Starlink. Ракета-носитель Falcon 9, первая ступень которой ранее уже дважды использовалась в 2020 году, доставит на орбиту Земли очередные 60 интернет-спутников системы Starlink.

Стартовать Falcon 9 будет из комплекса LC-39A Космического центра Кеннеди в штате Флорида, а через 9 минут после запуска, многократная часть ракеты-носителя должна приземлится на беспилотную платформу в Атлантическом океане.

В SpaceX отметили, что одна из половин обтекателя Falcon 9 поддерживала два предыдущих запуска Starlink.

Украинская правда

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SpaceX

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