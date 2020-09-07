"Доступные кредиты 5-7-9%": За прошедшую неделю банки выдали 330 новых кредитов

В рамках госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки на прошлой неделе выдали 330 новых кредитов на сумму в 652 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Всего за 6 месяцев с момента старта программы уполномоченные банки выдали почти 2933 займа на общую сумму в 6,782 миллиарда гривен. Из них 5,469 миллиарда гривен были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных займов, 1,115 миллиарда предприниматели получили на капитальные инвестиции и 157,626 миллиона гривен - на пополнение оборотных средств.

"Благодаря программе "Доступные кредиты 5-7-9%" предприниматели увеличили количество рабочих мест на 10%.

Согласно предоставленным Фондом развития предпринимательства данным за первое полугодие, предприниматели благодаря полученным доступным займам создали 1028 новых рабочих мест. При этом общее количество персонала этих заемщиков программы и связанных компаний составляет 9484 работника.

То есть, каждый 10-й работающий в микро и малом бизнесе, который воспользовался условиями программы, получил свое рабочее место благодаря доступным кредитам", - добавили в Минфине.

Напомним:

За неделю 24-31 августа уполномоченные банки в рамках госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" выдали 159 займов на 584 млн грн.

Экономическая правда