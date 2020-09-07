"Доступные кредиты 5-7-9%": За прошедшую неделю банки выдали 330 новых кредитов
В рамках госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки на прошлой неделе выдали 330 новых кредитов на сумму в 652 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Всего за 6 месяцев с момента старта программы уполномоченные банки выдали почти 2933 займа на общую сумму в 6,782 миллиарда гривен. Из них 5,469 миллиарда гривен были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных займов, 1,115 миллиарда предприниматели получили на капитальные инвестиции и 157,626 миллиона гривен - на пополнение оборотных средств.
"Благодаря программе "Доступные кредиты 5-7-9%" предприниматели увеличили количество рабочих мест на 10%.
Согласно предоставленным Фондом развития предпринимательства данным за первое полугодие, предприниматели благодаря полученным доступным займам создали 1028 новых рабочих мест. При этом общее количество персонала этих заемщиков программы и связанных компаний составляет 9484 работника.
То есть, каждый 10-й работающий в микро и малом бизнесе, который воспользовался условиями программы, получил свое рабочее место благодаря доступным кредитам", - добавили в Минфине.
Напомним:
За неделю 24-31 августа уполномоченные банки в рамках госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" выдали 159 займов на 584 млн грн.
Экономическая правда
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