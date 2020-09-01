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"Антонов" изготовил первый самолет без российских деталей

Вторник, 1 сентября 2020, 09:40
 

Со стапелей государственного авиастроительного предприятия "Антонов" сошел планер первого серийного транспортного самолета Ан-178 без российских деталей.

Источник: президент ГП "Антонов" Александр Лось в интервью "Укринформ"

Прямая речь Лося: "Это первый самолет, состоящий без российских деталей. Нас обвиняют в том, что несколько лет мы не выпускали серийные самолеты. Но с началом военной российской агрессии в 2014 году мы потеряли не только рынок сбыта, но и рынок поставки важных компонентов. Некоторое время заняло импортозамещение и поиск новых поставщиков".

Детали: По его словам, именно на этом типе самолета около 2/3 оборудования корпораций Соединенных Штатов Америки, еще треть - отечественного.

Напомним: "Антонов" попал в скандал из-за сотрудничества с Россией. На предприятии заявили, что планируют выполнить определенные работы для российской авиакомпании "Волга-Днепр".

СБУ открыла уголовное производство по результатам проверки деятельности руководства ГП "Антонов" - по статье Уголовного кодекса "Нарушение установленного порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю".

Украинская правда

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авиа Антонов

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