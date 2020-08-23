Новости выходных: снижение пошлины между ЕС и США и ассимиляция украинцев в Польше

О снижении пошлин. Соединенные Штаты и Европейский Союз подписали соглашение о пакете мер по снижению пошлин, которое расширит доступ к экспортным рынкам США и ЕС.

Об ассимиляции украинцев в Польше. Настроения украинских трудовых мигрантов в Польше все больше демонстрируют тенденцию к ассимиляции и привлечения к переезду как минимум одного члена семьи.

О Viber. Гендиректор Rakuten Viber Джамел Агауа заявил, что компания выступает против любых форм насилия и если ситуация не улучшится, инвестиции в Беларусь могут прекратится.

Об Украино-Турецких переговорах. Президент Владимир Зеленский призвал президента Турции исключить Украину из списка стран, к которым применяются дополнительные пошлины и соблюдать паритетные условий двусторонней торговли.

О Раде. Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что на предстоящей сессии парламента ключевым вопросом станет бюджет на 2021 год.