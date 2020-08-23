Ключевым на следующей сессии вопросом станет бюджет на 2021 год — Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что на предстоящей сессии парламента ключевым вопросом станет бюджет на 2021 год.

Об этом он заявил во время брифинга, передает "Интерфакс-Украина".

"Я надеюсь, мы сможем все плодотворно над ним поработать для того, чтобы сделать его более качественным и принять, как это было в прошлом году и, не "под елку", - сказал спикер.

Еще одним важным вопросом предстоящей сессии спикер парламента называет местные выборы.

"Я понимаю, что некоторые аспекты PR-составляющей в тех решениях, которые приняты в Верховной Раде, к сожалению, тоже будут иметь место", - добавил он.