Зеленский призвал Турцию отменить дополнительные пошлины
Президент Владимир Зеленский призвал президента Турции исключить Украину из списка стран, для которых применяются дополнительные пошлины и соблюдать паритетные условия двусторонней торговли.
Об этом сообщается на сайте ОП.
"Только в апреле-июне этого года дополнительные таможенные ставки были применены к более 1400 товарным позициям. Это негативно влияет на экспорт нашей металлургии, легкой и кондитерской промышленности", - сказал Зеленский.
Также он отметил необходимость улучшения условий доступа некоторых групп украинских товаров на турецкий рынок.
Президент Турции Реджеп Эрдоган в ответ сообщил, что немедленно поручит проработать этот вопрос с соответствующими ведомствами Турецкой Республики.
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