Зеленский призвал Турцию отменить дополнительные пошлины

Президент Владимир Зеленский призвал президента Турции исключить Украину из списка стран, для которых применяются дополнительные пошлины и соблюдать паритетные условия двусторонней торговли.

Об этом сообщается на сайте ОП.

"Только в апреле-июне этого года дополнительные таможенные ставки были применены к более 1400 товарным позициям. Это негативно влияет на экспорт нашей металлургии, легкой и кондитерской промышленности", - сказал Зеленский.

Также он отметил необходимость улучшения условий доступа некоторых групп украинских товаров на турецкий рынок.

Президент Турции Реджеп Эрдоган в ответ сообщил, что немедленно поручит проработать этот вопрос с соответствующими ведомствами Турецкой Республики.