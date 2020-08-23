Новини вихідних: зниження мит між ЄС та США та асиміляція українців в Польщі

Про зниження мит. Сполучені Штати і Європейський Союз підписали угоду про пакет заходів щодо зниження мит, який расширить доступ до експортних ринків США і ЄС.

Про асиміляцію українців в Польщі. Настрої українських трудових мігрантів в Польщі все більше демонструють тенденцію до асиміляції і залучення до переїзду як мінімум одного члена сім'ї.

Про Viber. Гендиректор Rakuten Viber Джамел Агауа заявив, що компанія виступає проти будь-яких форм насильства та якщо ситуація не покращиться, інвестиції в Білорусь можуть припиниться.

Про Україно-Турецькі перемовини. Президент Володимир Зеленський закликав президента Туреччини виключити Україну зі списку країн, до яких застосовуються додаткові мита, та дотримуватися паритетних умов двосторонньої торгівлі.

Про Раду. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що на майбутній сесії парламенту ключовим питанням стане бюджет на 2021 рік.