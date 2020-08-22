Украинцы в Польше все больше демонстрируют тенденцию к ассимиляции

Настроения украинских трудовых мигрантов в Польше все больше демонстрируют

тенденцию к ассимиляции и привлечения к переезду как минимум одного члена семьи.

Об этом заявляет Аналитический центр компании по международному

трудоустройство Gremi Personal со ссылкой на свежее исследование Национального

банка Польши.

"За последние пять лет процент иммигрантов из Украины, которые заявили о своем

желание остаться в Польше на более длительный или даже постоянный срок, значительно увеличился. Более половины иммигрантов в Польше стремятся перевести как минимум одного члена семьи", - говорится в исследовании.

Согласно данным Нацбанка Польши в 2015 году, подавляющее большинство украинский (80%) планировали свое пребывание в Польше сроком до одного года. Однако в 2020 году большинство (52%) планируют остаться на срок более 3 лет.

Аналитический центр Gremi Personal также отмечает в своих социологических

исследованиях стремительный рост спроса на вакансии для семейных пар. Отмечается, что около 15% респондентов планируют переезжать в Польше с семьями.

При этом каждый третий (31%), работающий в Польше украинец имеет

планы, которые касаются непосредственно ассимиляции в Польше: получение разрешения на постоянное проживание/гражданство, перевозка семьи, приобретение недвижимости или открытие бизнеса.

"Нынешняя ситуация напоминает тенденцию с польскими мигрантами в Западную Европу после вступления Польши в Европейский Союз. Пока челночная миграция все еще была активной, но с годами доля поляков готовых остаться за рубежом (особенно в Великобритании) на более длительный срок, стремительно увеличивалось", - отметил гендиректор Gremi Personal Томаш Богдевич.

По его словам, в случае иммиграции из Украины в Польшу из-за жестких иммиграционных правил для украинцев, если они решатся на постоянный переезд с семьей и пройдут все официальные процедуры, очень маловероятно, что они вернутся на родину.

Экономическая правда