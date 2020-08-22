Гендиректор Viber: Если ситуация не улучшится, мы не будем больше инвестировать в Беларусь

Гендиректор Rakuten Viber Джамел Агауа заявил, что компания выступает против любых форм насилия и если ситуация не улучшится, инвестиции в Беларусь могут прекратится.

Об этом рассказал в интервью Forbes.

Также сообщается, что разработчик мессенджера Viber перевел своих сотрудников в Минске на дистанционную форму работы из-за риска захвата офиса.

"На прошлой неделе мы узнали, что некоторые офисы компаний, таких как Uber и "Яндекс", были захвачены вооруженными людьми. Незамедлительно мы решили закрыть свой офис. Он был открыт, но в нем работало около 15-20% от обычного количества людей из-за коронавируса", - рассказал он в интервью журналу Forbes.

Гендиректор Rakuten Viber отметил, что с начала протестных акций в Минске было задержано двое сотрудников разработчика.

"Может быть, если ситуация не улучшится, мы не будем больше инвестировать в Беларусь. Такое может быть, потому что мы не можем инвестировать в страну, где люди живут в страхе. Это невозможно", - подчеркнул глава компании.

Напоминаем:

Ранее гендиректор Viber Rakuten выразил обеспокоенность тем, что приложение оказалось заблокировано в Белоруссии с начала акций протеста.

С 9 по 11 августа белорусские-пользователи столкнулись с невозможностью доступа к сайтам за пределами национальной доменной зоны, соцсетям и мессенджерам, онлайн-сервисам.