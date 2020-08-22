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США и ЕС договорились о снижении пошлин

Суббота, 22 августа 2020, 12:58
 

Соединенные Штаты и Европейский Союз подписали соглашение о пакете мер по снижению пошлин, который расширить доступ к экспортным рынкам США и ЕС.

Об этом сообщает Голос Америки.

Это первое снижение пошлин, согласованное США и ЕС за более чем два десятилетия. Об этом сообщили торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и торговый комиссар Европейского Союза Фил Хоган.

Как говорится в тексте заявления, ЕС отменит пошлины на импорт живых и замороженных лобстеров с США.  ЕС отменит эти тарифы на основе режима наибольшего благоприятствования задним числом, начиная с 1 августа 2020 года.  

Эти пошлины отменяются на пять лет, а Еврокомиссия немедленно начнет процедуры, направленные на то, чтобы такие изменения носили постоянный характер.

Соединенные Штаты снизят на 50% свои пошлины на определенные продукты, импортируемые из ЕС, включая кулинарные полуфабрикаты, некоторые виды хрустальной посуды, препараты для обработки поверхностей, ракетное топливо, зажигалки для сигарет.

"В рамках улучшения отношений между ЕС и США эта взаимовыгодное соглашение принесет положительные результаты как американской, так и европейской экономике.

Мы хотели бы, чтобы этот таможенный пакет ознаменовал начало процесса, который приведет к дополнительным соглашениям, которые создают более свободную, справедливую и обоюдную трансатлантическую торговлю", - заявили посол Лайтхайзер и комиссар Хоган.

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пошлины США ЕС

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