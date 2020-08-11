Ко Дню Независимости УЗ назначила дополнительные поезда из Киева в Харьков

"Укрзализныця" назначила дополнительные скоростные поезда №724 Киев - Харьков и №723 Харьков - Киев на 21, 22 и 24 августа для обеспечения перевозки пассажиров в период празднования Дня Независимости Украины.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"21, 22 и 24 августа скоростной поезд Интерсити + № 724 отправится из Киева в 13:25 и прибудет в Харьков в 18:10. На пути следования поезд остановится на станциях Дарница (13:43-13:45), Миргород (15:41-15:43) и Полтава-Киевская (16:32-16:34).

Скоростной поезд Интерсити + № 723 отправится из Харькова в 13:11 и прибудет в Киев в 17:56 с остановками на станциях Полтава-Киевская (14:51-14:53), Миргород (15:42-15:44) и Дарница (17:40-17:42)", - говорится в сообщении.

Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах и в системе он-лайн продажи.

Напомним:

"Укрзализныця" назначает еще два поезда дальнего следования: №43/44 Ивано-Франковск - Киев и №118/117 Черновцы - Киев.

Экономическая правда