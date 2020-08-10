"Укрзализныця" возобновила два поезда дальнего следования
"Укрзализныця" назначает еще два поезда дальнего следования: №43/44 Ивано-Франковск - Киев и №118/117 Черновцы - Киев.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
В частности, поезд №43/44 Ивано-Франковск - Киев отправится из Ивано-Франковска 15 августа и будет курсировать через день по нечетным даты.
Из Киева - 16 августа и будет курсировать через день по четным датам.
Поезд №118/117 Черновцы - Киев отправится из Черновцов 13 августа и будет курсировать по вторникам, четвергам и воскресеньям.
Из Киева поезд отправится 14 августа и будет курсировать по понедельникам, средам и пятницам.
Билеты скоро можно будет приобрести через сайт компании и в железнодорожных кассах.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua