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"Укрзализныця" возобновила два поезда дальнего следования

Понедельник, 10 августа 2020, 15:17
 

"Укрзализныця" назначает еще два поезда дальнего следования: №43/44 Ивано-Франковск - Киев и №118/117 Черновцы - Киев.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В частности, поезд №43/44 Ивано-Франковск - Киев отправится из Ивано-Франковска 15 августа и будет курсировать через день по нечетным даты.

Из Киева - 16 августа и будет курсировать через день по четным датам.

Поезд №118/117 Черновцы - Киев отправится из Черновцов 13 августа и будет курсировать по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Из Киева поезд отправится 14 августа и будет курсировать по понедельникам, средам и пятницам.

Билеты скоро можно будет приобрести через сайт компании и в железнодорожных кассах.

Экономическая правда

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Укрзализныця

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