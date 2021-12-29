Лещенко возвращается в набсовет УЗ

фото: facebook сергея Лещенко

Кабмин утвердил победителей конкурса на должности членов наблюдательного совета Укрзализныци.

Такое решение было принято на заседании 29 декабря, сообщает информационно-аналитический центр Ukraine Rail Monitoring.

Так, Анатолий Амелин, Александр Долл, Якуб Карновски и Гепард Хафер станут независимыми членами наблюдательного совета.

Как представители государства – Сергей Лещенко, С.В. Москаленко и Давид Ломджария.

Напоминаем:

В сентябре КМУ не продлил контракты с главой наблюдательного совета "Укрзализныци" Шевки Аджунером и членами Сергеем Лещенко, Андреасом Матье и Олегом Журавлевым. Лещенко был членом наблюдательного совета с декабря 2019 года.

В Мининфраструктуры огда заявили, что уже подали кандидатов на должности государственных членов, их назначение ожидается в ближайшее время.

Позже стало известно, что министр инфраструктуры Александр Кубраков предлагает вернуть Сергея Лещенко в наблюдательный совет Укрзализныци – его кандидатуру представили на рассмотрение номинационному комитету.

Премьер Денис Шмыгаль подтвердил, что министр инфраструктуры Александр Кубраков согласовал кандидатуру Сергея Лещенко на должность члена наблюдательного совета Укрзализныци, его кандидатуру рассмотрит Кабмин.

Кабинет Министров 8 сентября на заседании одобрил создание Антикризисного штаба по возобновлению устойчивого функционирования "Укрзализныци", в него вошли представители ряда министерств и бизнес-ассоциаций.

20 октября Кабинет министров утвердил досрочное прекращении полномочий члена наблюдательного совета АО "Укрзализныця" Аудицкаса Адомаса как представителя государства.

29 сентября объявили отбор четырех независимых членов наблюдательного совета УЗ.