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До Дня Незалежності УЗ призначила додаткові поїзди з Києва до Харкова

Вівторок, 11 серпня 2020, 14:38
 

"Укрзалізниця" призначила додаткові швидкісні поїзди №724 Київ – Харків та №723 Харків – Київ на 21, 22 та 24 серпня для забезпечення перевезення пасажирів у період святкування Дня Незалежності України.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

"Так, 21, 22 та 24 серпня швидкісний поїзд Інтерсіті+ № 724 вирушить з Києва о 13:25 та прибуде до Харкова о 18:10. На шляху прямування поїзд зупиниться на станціях Дарниця (13:43-13:45), Миргород (15:41-15:43) та Полтава-Київська (16:32-16:34).

Швидкісний поїзд Інтерсіті+ № 723 відправиться з Харкова о 13:11 та прибуде до Києва о 17:56 із зупинками на станціях Полтава-Київська (14:51-14:53), Миргород (15:42-15:44) та Дарниця (17:40-17:42)", - йдеться у повідомленні.

Квитки можна придбати у залізничних касах та у системі он-лайн продажу.

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" призначає ще два поїзди далекого сполучення: №43/44 Івано-Франківськ — Київ та №118/117 Чернівці — Київ.

Економічна правда

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