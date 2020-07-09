Зеленский об отмене запрета на экспорт масок: Может, и пора

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает отмены запрета на экспорт медицинских масок, по его словам, до конца недели станет ясно, есть ли риски отмены запрета на экспорт.

Об этом он заявил 8 июля во время встречи с бизнесом в Черновцах, передает Офис президента.

"Наверное, вы понимаете, почему мы так сделали (ввели запрет на экспорт медицинских масок. - ред.) - нам нужно было наполнение больниц и аптек. По больницам, которые принимают больных COVID-19, - у нас все нормально с наполнением, по аптекам, мне кажется, тоже уже неплохо.

Мы посмотрим на эту ситуацию, увидим все запасы. Может, и пора (снять запрет на экспорт медицинских масок. - ред.)", - подчеркнул Зеленский.

При этом, по его словам, Украина должна быть уверена в запасах средств индивидуальной защиты на случай начала второй волны заболеваемости коронавирусной инфекцией.

В то же время главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что вскоре медицинские учреждения предоставят планы по закупкам средств индивидуальной защиты.

"Как только они предоставят, мы вместе с Минэкономики оцениваем собственное производство, и, возможно, в ближайшее время позволим квотный принцип экспорта масок", - сказал Ляшко.

Зеленский уточнил, что до конца недели станет ясно, есть ли риски отмены запрета на экспорт этой продукции.

"Вы правы: если государство не делает вам заказ, то должно открывать вам возможность", - добавил он.

Напомним:

27 мая Кабинет министров продлил запрет экспорта средств противоэпидемической защиты на еще один месяц, до 01.07.2020.

Затем продолжил ее еще на месяц, но сделал исключение для костюмов.

Экономическая правда