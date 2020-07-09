Зеленський про скасування заборони на експорт масок: Може, й настав час

Президент України Володимир Зеленський не виключає скасування заборони на експорт медичних масок, за його словами, до кінця тижня стане зрозуміло, чи є ризики щодо скасування заборони на експорт.

Про це він заявив 8 липня під час зустрічі з бізнесом у Чернівцях, передає Офіс президента.

"Напевне, ви розумієте, чому ми так зробили (запровадили заборону на експорт медичних масок. – ред.) – нам потрібно було наповнення лікарень та аптек. Щодо лікарень, які приймають хворих на COVID-19, – у нас все нормально з наповненням, щодо аптек, мені здається, теж уже непогано.

Ми подивимося на цю ситуацію, побачимо всі запаси. Може, й настав час (зняти заборону на експорт медичних масок. – ред.)", – підкреслив Зеленський.

При цьому, за його словами, Україна має бути впевнена у запасах засобів індивідуального захисту на випадок початку другої хвилі захворюваності на коронавірусну інфекцію.

Водночас головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що невдовзі медичні заклади нададуть плани щодо закупівель засобів індивідуального захисту.

"Як тільки вони нададуть, ми разом з Мінекономіки оцінюємо власне виробництво, і, можливо, найближчим часом дозволимо квотний принцип експорту масок", - сказав Ляшко.

Зеленський уточнив, що до кінця тижня стане зрозуміло, чи є ризики щодо скасування заборони на експорт цієї продукції.

"Ви праві: якщо держава не робить вам замовлення, то має відкривати для вас можливість", – додав він.

Нагадаємо:

27 травня Кабінет міністрів продовжив заборону експорту засобів протиепідемічного захисту на ще один місяць, до 01.07.2020.

Потім продовжив її ще на місяць, але зробив виняток для костюмів.

Економічна правда