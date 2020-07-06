НБУ запустил реестр небанковских финучреждений

Нацбанк на своем сайте открыл Комплексную информационную систему, в которую загружены реестры финучреждений, принятые от предыдущего регулятора Нацкомфинуслуг.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"В рамках завершения приема функций регулирования рынка небанковских финансовых услуг Нацбанк открыл на официальном вебсайте Комплексную информационную систему в которую были загружены реестры финансовых учреждений, принятые от предыдущего регулятора Нацкомфинуслуг.

КИС НБУ позволяет участникам рынка и внешним пользователям осуществлять поиск информации о финансовом учреждении в Государственном реестре финансовых учреждений и информации из Реестра лиц, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги в режиме онлайн", - говорится в сообщении.

КИС НБУ размещен на вебсайте НБУ по ссылке: https://kis.bank.gov.ua. Доступы для авторизованных пользователей системы для работы с Государственным реестром финансовых учреждений перенесены в новую систему Национального банка.

Система НБУ предназначена только для ведения реестров финансовых учреждений, а отчетность участников рынка будет подаваться через веб-портал НБУ.

Напоминаем:

Согласно закону от 12 сентября 2019 года "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг", НБУ и НКЦБФР с 1 июля 2020 являются правопреемниками Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере рынков финансовых услуг.

В частности, Нацбанк станет регулятором страховых, лизинговых, финансовых компаний, кредитных союзов, ломбардов и бюро кредитных историй вместо Нацкомфинуслуг.

Экономическая правда