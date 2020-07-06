НБУ запустив реєстр небанківських фінустанов

Нацбанк на своєму сайті відкрив Комплексну інформаційну систему, в яку завантажені реєстри фінустанов, прийняті від попереднього регулятора Нацкомфінпослуг.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"У межах завершення приймання функцій регулювання ринку небанківських фінансових послуг Нацбанк відкрив на офіційному вебсайті Комплексну інформаційну систему в яку були завантажені реєстри фінансових установ, прийняті від попереднього регулятора Нацкомфінпослуг.

КІС НБУ дозволяє учасникам ринку та зовнішнім користувачам здійснювати розширений пошук інформації про фінансову установу у Державному реєстрі фінансових установ та інформації з Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, в режимі онлайн", - йдеться у повідомленні.

КІС НБУ розміщений на вебсайті НБУ за посиланням: https://kis.bank.gov.ua. Доступи для авторизованих користувачів системи для роботи з Державним реєстром фінансових установ перенесено до нової системи Національного банку.

Система НБУ призначена лише для ведення реєстрів фінансових установ, а звітність учасників ринку подаватиметься через вебпортал НБУ.

Нагадуємо:

Відповідно до закону від 12 вересня 2019 року "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій з державного регулювання ринків фінансових послуг", НБУ і НКЦПФР з 1 липня 2020 року є правонаступниками Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Зокрема, Нацбанк стане регулятором страхових, лізингових, фінансових компаній, кредитних спілок, ломбардів та бюро кредитних історій замість Нацкомфінпослуг.

Економічна правда