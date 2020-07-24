В ЕС приняли правила трансграничных путешествий в условиях коронавируса
Cовет ЕС принял ряд правил, направленных на минимизацию риска заражения в трансграничных системах коллективного пассажирского транспорта.
Как сообщает "Европейская правда", такая информация размещена на сайте Совета.
"В своих выводах Совет продвигает ряд основных мер гигиены и инфекционного контроля, которые должны применяться ко всем трансграничным службам коллективного пассажирского транспорта", - говорится в завлении.
Рекомендуемые меры включают в себя, среди прочего:
- физическое дистанцирование или, где это невозможно, использование масок;
- более широкое использование цифровых билетов и проверок билетов цифровым способом;
- соблюдение высоких стандартов циркуляции свежего воздуха и чистоты транспортных средств.
Совет также предлагает Комиссии и государствам-членам продолжать координировать действия по применению транспортных руководящих принципов и рекомендаций по Covid-19, принятых на национальном уровне и на уровне ЕС.
Ранее сообщалось, что министры транспорта стран ЕС договорились о необходимости обязательного ношения масок для лица всеми пассажирами европейских рейсов старше 6 лет.
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