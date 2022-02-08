ЕС привлечет 45 миллиардов евро на производство микрочипов
Европейская комиссия предлагает упростить правила инвестирования в производство полупроводников и намерена субсидировать создание новых заводов.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Новый закон о микрочипах позволит привлечь 15 миллиардов евро государственных и частных инвестиций к 2030 году на развитие полупроводниковой отрасли, сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.
Ранее в ЕС запланировали выделить 30 млрд. евро на развитие этой отрасли из фондов NextGenerationEU, Horizon Europe и национальных бюджетов.
Конечная цель – увеличить долю Европейского Союза на мировом рынке микрочипов до 20% и составить конкуренцию США и Китаю. Для этого странам ЕС придется увеличить собственное производство полупроводников в четыре раза.
Нормы об упрощении государственного финансирования принимают, прежде всего, для поощрения компаний Intel и TSMC, которые уже ведут переговоры о размещении своих заводов на территории Европейского Союза.
Тайваньская TSMC ведет переговоры с Германией о строительстве высокотехнологичного завода. Представители компании говорят, что успешность сделки будет зависеть от доступа к государственным субсидиям, спросу и наличию квалифицированных кадров.
Американская Intel также планирует вложить около 80 млрд долл. в строительство двух производств в ЕС.
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Экономическая правда
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