Зеленский ждет от правительства план на "Большое строительство-2021"

Президент Владимир Зеленский отметил необходимость подготовки четкого перечня и плана реализации объектов, которые расширят программу "Большое строительство" в следующем году - в частности, это театры, музейные комплексы и т.д., чтобы уже сейчас запланировать выделение на это средств.

Источник: пресс-служба президента

Прямая речь Зеленского: "Думаю, до 1 сентября времени для этого будет достаточно".

Детали: Заместитель руководителя ОПГ, руководитель Координационного совета по реализации программы "Большое строительство" Кирилл Тимошенко заявил, что строительство дорог государственного значения в пределах национальной программы "Большая стройка" идет по графику.

По его словам, в ближайшие месяцы ожидается открытие многих отремонтированных дорог.

Между тем глава правительства Денис Шмыгаль напомнил, что благодаря программе "Большое строительство", дорожному строительству и другим мероприятиям за два последних месяца через центры занятости удалось трудоустроить 174 000 человек.

Напомним: В марте 2020 года правительство объявило о старте нацпроекта "Большое строительство", который инициировал Зеленский.