Зеленський чекає від уряду план на "Велике будівництво-2021"

Президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності підготовки чіткого переліку та плану реалізації об’єктів, які розширять програму "Велике будівництво" в наступному році – зокрема, це театри, музейні комплекси тощо, щоб уже зараз запланувати виділення на це коштів.

Джерело: пресслужба президента

Пряма мова Зеленського: "Думаю, до 1 вересня часу для цього буде достатньо".

Деталі: Заступник керівника ОПУ, керівник Координаційної ради з реалізації програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко заявив, ніби спорудження доріг державного значення в межах національної програми "Велике будівництво" триває за графіком.

За його словами, у найближчі місяці очікується відкриття багатьох відремонтованих автошляхів.

Тим часом очільник уряду Денис Шмигаль нагадав, що завдяки програмі "Велике будівництво", дорожньому будівництву та іншим заходам за два останні місяці через центри зайнятості вдалося працевлаштувати 174 тисячі осіб.

Нагадаємо: В березні 2020 року уряд оголосив про старт нацпроекту "Велике будівництво", який ініціював Зеленський. Але жодного урядового документа, який би містив перелік об’єктів, умови участі в конкурсі цієї програми, умови відбору і бодай якісь критерії – немає, пишуть журналісти.