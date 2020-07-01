Фонд госимущества хочет ускорить приватизацию

На заседании Национального совета реформ, которое состоялось под председательством президента Владимира Зеленского, была представлена концепция реформы приватизации.

Источник: глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко, которого цитирует пресс-службаЗеленского

Детали: Сейчас в Украине в государственной собственности находятся 3600 предприятий. Каждое пятое - убыточное, задолженность по зарплате в таких структурах составляет 2,9 миллиарда гривен.

Именно поэтому планируют кардинально ускорить приватизационный процесс.

Сенниченко отметил, что в 2020-м вдвое увеличено количество участников приватизационных аукционов. Фонд разработал интернет-магазин, в котором размещена информация о приватизации.

Он также сообщил, что при участии Фонда государственного имущества подготовлен комплексный законопроект, который должен зафиксировать процедуру передачи объектов в частную собственность, улучшить процедуру приватизации и обеспечить ее институциональную способность. Решение о передаче объектов для приватизации должен принимать Кабинет Министров, если орган управления не имеет обоснованных причин оставить объект в своей собственности, долги объекта превышают 50% стоимости активов, объект используется неэффективно или не по целевому назначению находится в налоговом залоге.

Справка: За пять месяцев 2020 благодаря приватизации в бюджет перечислено 500 000 000 гривен, объявлено более 800 аукционов.

Напомним:

26 декабря президент Владимир Зеленский подписал закон "Об аренде государственного и коммунального имущества", который Верховная Рада приняла 3 октября.

Согласно закону, передача в аренду государственного и коммунального имущества будет осуществляться путем продажи права аренды на имущество на электронном аукционе в электронной торговой системе.

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