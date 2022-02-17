Главу Фонда госимущества Сенниченко уволили со второй попытки

Дмитрий Сенниченко фото укринформ

Верховная Рада со второй попытки уволила главу Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко.

Об этом известно с заседания ВРУ.

За увольнение Сенниченко проголосовали 318 депутатов.

Ранее парламент рассматривал увольнение главы ФГИ 27 января. Однако сделать этого не удалось – у трех нардепов не сработали кнопки. Именно столько голосов не хватило для отставки.

О том, почему главы Фонда госимущества хотят сменить и чем он запомнился в должности читайте в статье ЭП: Хороший, плохой, злой. Почему Сенниченко уходит из Фонда госимущества и кто его может заменить

Напоминаем:

Глава Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко подал заявление об уходе с должности в ноябре прошлого года. Впоследствии комитет поддержал его отставку.

Собеседники ЭП называли поводом для увольнения приватизацию киевского завода "Большевик" (Первый киевский машиностроительный завод). Тогда на торги пришли три претендента, несмотря на заявления инвесторов накануне, а цена едва оттолкнулась от стартовых 1,39 млрд грн.

Сам Сенниченко заявляет, что уходит с должности "по собственному желанию".