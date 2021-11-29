В Пиреус Банке отрицают информацию о возможной покупке грузинским банком

фото: пиреус банк

В Пиреус Банке отрицают достоверность сообщений о возможном приобретении банка грузинским банком.

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

"Пиреус Банк несет полную ответственность за достоверность и корректность информации, касающейся банка, его клиентов и партнеров.

Именно поэтому, в связи с некоторыми сообщениями, появившимися в СМИ по поводу возможного приобретения Пиреус Банка грузинским банком, Пиреус Банк отрицает их достоверность", - говорится в заявлении.

Напомним:

Ранее издание Forbes Ukraine со ссылкой на источники сообщило, что один из крупнейших банков Грузии TBC Bank планирует зайти в Украину и рассматривает возможность покупки украинской "дочки" греческого Piraeus Bank – Пиреус Банка.

Инвестбанкир и аналитики, опрошенные Forbes, оценили Пиреус в сумму от 12,5 до 17,4 млн долларов.

По состоянию на 1 октября этого года капитал Пиреус Банка – 671 млн грн. Он занимает 37-е место по активам среди 71 банка в Украине.

Экономическая правда