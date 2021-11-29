Все разделы
Укр / Рус

В Пиреус Банке отрицают информацию о возможной покупке грузинским банком

Понедельник, 29 ноября 2021, 16:25
 
фото: пиреус банк

В Пиреус Банке отрицают достоверность сообщений о возможном приобретении банка грузинским банком.

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

"Пиреус Банк несет полную ответственность за достоверность и корректность информации, касающейся банка, его клиентов и партнеров.

Именно поэтому, в связи с некоторыми сообщениями, появившимися в СМИ по поводу возможного приобретения Пиреус Банка грузинским банком, Пиреус Банк отрицает их достоверность", - говорится в заявлении.

Напомним:

Ранее издание Forbes Ukraine со ссылкой на источники сообщило, что один из крупнейших банков Грузии TBC Bank планирует зайти в Украину и рассматривает возможность покупки украинской "дочки" греческого Piraeus Bank – Пиреус Банка.

Инвестбанкир и аналитики, опрошенные Forbes, оценили Пиреус в сумму от 12,5 до 17,4 млн долларов.

По состоянию на 1 октября этого года капитал Пиреус Банка – 671 млн грн. Он занимает 37-е место по активам среди 71 банка в Украине.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

банки Грузия

powered by lun.ua
Материалы по теме
Банк "Кредит Днепр" Ярославского хочет приобрести PINbank Гинера 29 ноября 2021, 15:55
Доступные кредиты 5-7-9%": Объем займов достиг 73,5 миллиардов 29 ноября 2021, 15:15
Украинцы потратили 370 миллиардов на госбанки: почему этот бизнес остается убыточным для государства и на что ушли деньги 29 ноября 2021, 08:30
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!