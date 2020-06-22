За выходные цена на черешню упала вдвое, аналитики объяснили причину

На выходных 20-21 июня закупочные оптовые цены на украинскую черешню обвалились более чем вдвое.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Еще в конце минувшей рабочей недели оптовые цены на черешню хорошего качества на киевских рынках "Столичный" и "Троещина" держались в диапазоне 75-80 грн/кг, а продукция высокого качества предлагалась по цене около 100 грн/кг мелким оптом.

Однако, по словам операторов рынка, уже в пятницу цена черешни на "Столичном" упала до 60 грн., а в субботу и воскресенье обвалилась до уровня 35-40 грн/кг. На киевском рынке "Троещина" цена на черешню упала и того ниже - до 25 грн/кг. В южных регионах Украины черешню и вовсе можно было купить на оптовых рынках по 20 грн/кг.

Основной причиной обвала рынка черешни, производители называют избыток предложения на фоне существенного снижения потребительского спроса. Кроме того, продавцы некачественной черешни стремятся поскорее избавиться от продукции, сбивая цены, в том числе и на качественный, калиброванный и сортовой товар.

Так, на текущих выходных торговля черешней на киевском рынке "Столичный" осуществлялась более чем со ста автомобилей, реализовывавших черешню, в основном, невысокого качества. Производители в течение нескольких суток пытались реализовать свою продукцию, в итоге и фрукты высокого качества вынуждены были продавать по 30-50 грн/кг.

Также еще одной причиной обвала цен на черешню на выходных украинские производители называют закрытие мелких рынков, в связи с карантином, где ранее реализовывалась значительная часть плодоовощной продукции. Многие из небольших рынков в Украине так и не открылись.

Напомним:

В Украине завершается реестрация еще одного продукта с историческим географическим происхождением - "Мелитопольской черешни", это первая украинская ягода, которая получит регистрацию как географическое указание и имеет право на признание в ЕС.

Читайте также: Черешневая столица Украины: как выращивают сладкую ягоду в Мелитополе



