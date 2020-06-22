За вихідні ціна на черешню впала вдвічі, аналітики пояснили причину

На вихідних 20-21 червня закупівельні оптові ціни на українську черешню обвалилися більш ніж удвічі.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Ще в кінці минулого робочого тижня оптові ціни на черешню хорошої якості на київських ринках "Столичний" і "Троєщина" трималися в діапазоні 75-80 грн/кг, а продукція високої якості пропонувалася за ціною близько 100 грн/кг дрібним оптом.

Однак, за словами операторів ринку, вже в п'ятницю ціна черешні на "Столичному" впала до 60 грн., а в суботу та неділю обвалилася до рівня 35-40 грн/кг.

На київському ринку "Троєщина" ціна на черешню впала і того нижче - до 25 грн/кг.

У південних регіонах України черешню і зовсім можна було купити на оптових ринках по 20 грн/кг.

Основною причиною обвалу ринку черешні, виробники називають надлишок пропозиції на тлі істотного зниження споживчого попиту.

Крім того, продавці неякісної черешні прагнуть скоріше позбутися від продукції, збиваючи ціни, в тому числі і на якісний, калібрований і сортовий товар.

Так, на поточних вихідних торгівля черешнею на київському ринку "Столичний" здійснювалася більш ніж зі ста автомобілів, які реалізовували черешню, в основному, невисокої якості.

Виробники протягом декількох діб намагалися реалізувати свою продукцію, в результаті і фрукти високої якості змушені були продавати по 30-50 грн/кг.

Також ще однією причиною обвалу цін на черешню на вихідних українські виробники називають закриття дрібних ринків, в зв'язку з карантином, де раніше реалізовувалася значна частина плодоовочевої продукції. Багато з невеликих ринків в Україні так і не відкрилися.

Нагадуємо:

В Україні завершується реєстрація ще одного продукту з історичним географічним походженням - "Мелітопольської черешні", це перша українська ягода, яка отримає реєстрацію як географічне зазначення і матиме право на визнання в ЄС.

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