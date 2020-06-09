"Мелитопольская вишня": в Украине будет еще один продукт с зарегистрированным географическим указанием
В Украине завершается реестрация еще одного продукта с историческим географическим происхождением - "Мелитопольской черешни", это первая украинская ягода, которая получит регистрацию как географическое указание и имеет право на признание в ЕС.
Об этом сообщает информационно-аналитический портал АПК Украины.
Отмечается, что заявку на регистрацию географического указания происхождения товара подала "Ассоциация производителей мелитопольской черешни".
Завершение регистрации ожидается в конце июля.
"Мелитопольская черешня известна еще с 19 века, выращивается в местности вокруг города Мелитополь на обоих берегах реки Молочная, а именно - в пределах города Мелитополь и окружающих населенных пунктов.
Мелитопольская черешня - товар элитного класса, плоды которой собирают вручную. Ягоды характеризуется богатым ароматом и вкусом, сбалансированным содержанием сахара и кислоты, а также отличными товарными свойствами", - говорится в сообщении.
Напомним:
Министерство экономики 11 ноября 2019 года выдало свидетельство о регистрации права на использование зарегистрированного указания происхождения товара в отношении сыра "Гуцульська овеча бриндзя".
Экономическая правда
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