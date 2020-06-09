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"Мелитопольская вишня": в Украине будет еще один продукт с зарегистрированным географическим указанием

Вторник, 9 июня 2020, 18:57
 

В Украине завершается реестрация еще одного продукта с историческим географическим происхождением - "Мелитопольской черешни", это первая украинская ягода, которая получит регистрацию как географическое указание и имеет право на признание в ЕС.

Об этом сообщает информационно-аналитический портал АПК Украины.

Отмечается, что заявку на регистрацию географического указания происхождения товара подала "Ассоциация производителей мелитопольской черешни".

Завершение регистрации ожидается в конце июля.

"Мелитопольская черешня известна еще с 19 века, выращивается в местности вокруг города Мелитополь на обоих берегах реки Молочная, а именно - в пределах города Мелитополь и окружающих населенных пунктов.

Мелитопольская черешня - товар элитного класса, плоды которой собирают вручную. Ягоды характеризуется богатым ароматом и вкусом, сбалансированным содержанием сахара и кислоты, а также отличными товарными свойствами", - говорится в сообщении.

Напомним:

Министерство экономики 11 ноября 2019 года выдало свидетельство о регистрации права на использование зарегистрированного указания происхождения товара в отношении сыра "Гуцульська овеча бриндзя".

Экономическая правда

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аграрии

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