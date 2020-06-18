Правительство Испании объявило план спасения туризма на 4,26 миллиарда евро

Правительство Испании объявило в этот четверг об ожидаемом плане поддержки туризма, который позволит вложить в отрасль 4,262 млрд евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

План был очень ожидаемым, учитывая потребности туристического сектора, который генерирует более 12% ВВП Испании после остановки последних трех месяцев из-за пандемии. Тем более перед летним сезоном, который, как ожидается, продемонстрирует падение особенно в связи с прибытием иностранных туристов. Поэтому одним из этапов станет помощь авиакомпаниям в стимулировании прибытия наибольшего количества путешественников из-за пределов Испании.

"Это важный план помощи туризму", - подчеркнул премьер-министр Педро Санчес.

Он заверил, что помощь будет базироваться на пяти основных столпах: укрепление страны как безопасного направления; меры поддержки компаний в туристическом секторе; повышение конкурентоспособности туристического сектора (850 млн евро на устойчивость и цифровизацию); туристическая разведка с созданием новой системы наблюдения и использования всех маркетинговых и рекламных инструментов для национального и международного туризма.

Санчес заверил, что туризм жизненно важен для Испании, тем более что его влияние - не только экономическое: "Он имеет большое значение для внешнего имиджа и репутации нашей страны".

Напомним, Санчес объявил 14 июня, что его страна откроет границы со странами-членами Европейского Союза 21 июня.

Ограничения на въезд в отношении третьих стран за пределами Шенгенской зоны будут сняты 1 июля, хотя Испания ждет от Брюсселя общий список таких стран.

Европейская правда