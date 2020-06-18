Уряд Іспанії оголосив план порятунку туризму на 4,26 мільярда євро

Уряд Іспанії оголосив цього четверга про очікуваний план підтримки туризму, який дозволить вкласти в галузь 4,262 млрд євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

План був дуже очікуваний з огляду на потреби туристичного сектора, який генерує більше 12% ВВП Іспанії після зупинки останніх трьох місяців через пандемію. Тим паче перед літнім сезоном, який, як очікується, продемонструє падіння особливо у зв'язку з прибуттям іноземних туристів. Тому одним з етапів стане допомога авіакомпаніям в стимулюванні прибуття найбільшої кількості мандрівників з-за меж Іспанії.

"Це найважливіший план допомоги туризму",- підкреслив прем'єр-міністр Педро Санчес.

Він запевнив, що допомога буде базуватися на п'яти основних стовпах: зміцнення країни як безпечного напрямку; заходи підтримки компаній в туристичному секторі; підвищення конкурентоспроможності туристичного сектора (850 мільйонів євро на стійкість і цифровізацію); туристична розвідка зі створенням нової системи спостереження та використання усіх маркетингових і рекламних інструментів для національного та міжнародного туризму.

Санчес запевнив, що туризм життєво важливий для Іспанії, тим більше що його вплив не тільки економічний: "Він має велике значення для зовнішнього іміджу і репутації нашої країни".

Нагадаємо, Санчес оголосив 14 червня, що його країна відкриє кордони з країнами-членами Європейського Союзу 21 червня.

Обмеження на в’їзд щодо третіх країн за межами Шенгенської зони будуть зняті 1 липня, хоча Іспанія чекає від Брюсселя спільний список таких країн.

Європейська правда