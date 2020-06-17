САП передала в суд дело о взятке в 5 миллионов долларов за назначение директора ОПЗ
Среда, 17 июня 2020, 12:35
Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Высший антикоррупционный суд дело в отношении взятки в размере 5 миллионов долларов главне Фонда госимущества за назначение главы "Одесского припортового завода".
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Трех человек, предлагали взятку, был задержан сразу после оказания первой части неправомерной выгоды, а именно - 50 тыс. долларов.
Расследование приведенных фактов НАБУ и САП начали по заявлению председателя ФГИУ и осуществляли его с ноября 2019 года.
Экономическая правда
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