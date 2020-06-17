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САП передала до суду справу про хабар у 5 мільйонів доларів за призначення директора ОПЗ

Середа, 17 червня 2020, 12:35
 

Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до Вищого антикорупційного суду справу щодо хабара у розмірі 5 мільйонів доларів голові Фонду держмайна за призначення голови "Одеського припортового заводу".

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Трьох осіб, що пропонували хабар, було затримано одразу після надання першої частини неправомірної вигоди, а саме - 50 тис. доларів.

Розслідування наведених фактів НАБУ та САП розпочали за заявою голови ФДМУ та здійснювали його із листопада 2019 року.

Економічна правда

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ОПЗ ФДМ хабар

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