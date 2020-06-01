Начала работу система видеофиксации ПДД, нарушитель "попался" на первой же минуте

С 1 июня начала работу система автоматической фотовидеофиксации дорожного движения - на первых этапах будет фиксироваться только превышение установленной скорости движения.

Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, позже начнут фиксировать другие нарушения: проезд на запрещенный сигнал светофора, перекресток, двойная полоса, движение полосой для общественного транспорта и т.д.

Министр рассказал, что на дорогах Киевской области установлено 25 комплексов автоматической фиксации, в столице - работают 20 камер. Они размещены на участках, где фиксировалась концентрация ДТП.

"Еще 5 КАФов будут установлены во Львовской области. Всего в планах до конца года - еще 220 КАФов", - добавил глава Мининфраструктуры.

Также, по его словам, закупили центр обработки данных и обустроили рабочие места.

Кроме этого, доработали программное обеспечение для обследований по комплексной системе защиты информации. А "Укрпочта" заключила договора, необходимые для доставки постановлений о привлечении к ответственности нарушителям.

Отметим, что в первую минуту работы системы фиксации нарушений ПДД зафиксировано превышение скорости в Киеве.

"Исторически первым официально зафиксированным нарушителем скоростного режима, стал автомобиль Audi Q7, двигавшийся по Чоколовскому бульвару в 00:01 минуту со скоростью 75 километров в час при разрешенном скоростном режиме на этой магистрали - до 70 километров в час", - заявил заместитель главы МВС Антон Геращенко.

Владельцу Audi Q7 на адрес его регистрации придет письмо с сообщением о правонарушении, с QR кодом, по которому можно посмотреть видеофайл с местом и временем события и с информацией о сути произошедшего.

Если оплатить штраф за такое нарушение в течении 10 дней с момента получения уведомления, то его сумма составит 127,5 гривен. Если после 10 дней - 255 гривен.

Если штраф не оплатить, нарушителем займется Исполнительная служба Министерства юстиции. Если нарушитель не согласен с обвинением, он может обратится в Департамент патрульной полиции или в суд.

Напомним:

12 марта 2020 года МВД Украины презентовало пилотный проект системы фиксации административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме. Запуск системы в эксплуатацию планировался с 1 мая этого года.

Позже МВД принято решение отложить работу системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения до окончания режима строгого карантина.

Экономическая правда