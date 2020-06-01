Почала роботу система відеофіксації ПДР, порушник "попався" на першій же хвилині

З 1 червня розпочала роботу система автоматичної фотовідеофіксації дорожнього руху - на перших етапах фіксуватиметься тільки перевищення встановленої швидкості руху.

Про це повідомив у Facebook міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, пізніше почнуть фіксувати інші порушення: проїзд на заборонений сигнал світлофору, перехрестя, подвійна смуга, рух смугою для громадського транспорту тощо.

Міністр розповів, що на дорогах Київської області встановлено 25 комплексів автоматичної фіксації, у столиці - працюють 20 камер. Вони розміщені на ділянках, де фіксувалась концентрація ДТП.

"Ще 5 КАФів будуть встановлені у Львівській області. Всього у планах до кінця року – ще 220 КАФів", - додав голова Мінінфраструктури.

Також, за його словами, закупили центр обробки даних та облаштували робочі місця.

Крім цього, доопрацювали програмне забезпечення для обстежень щодо комплексної системи захисту інформації. А "Укрпошта" уклала договори, необхідні для доставки постанов про притягнення до відповідальності порушникам.

Зазначимо, що у першу хвилину роботи системи фіксації порушень ПДР зафіксовано перевищення швидкості в Києві.

"Історично першим офіційно зафіксованим порушником швидкісного режиму, став автомобіль Audi Q7, який рухався по Чоколівському бульвару в 00:01 хвилину зі швидкістю 75 кілометрів на годину при дозволеному швидкісному режимі на цій магістралі - до 70 кілометрів на годину", - заявив заступник голови МВС Антон Геращенко.

Власнику Audi Q7 на адресу його реєстрації, прийде лист з повідомленням про правопорушення та QR кодом, за яким можна подивитися відеофайл з місцем і часом події і з інформацією про суть події.

Якщо оплатити штраф за таке порушення протягом 10 днів з моменту отримання повідомлення, то його сума складе 127,5 гривень. Якщо після 10 днів - 255 гривень.

Якщо штраф не сплатити, порушником займеться Виконавча служба Міністерства юстиції. Якщо водій не згоден зі звинуваченнями, він може звернутися до Департаменту патрульної поліції або до суду.

Нагадаємо:

12 березня 2020 року МВС України презентувало пілотний проєкт системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі. Запуск системи в експлуатацію планувався з 1 травня цього року.

Пізніше МВС прийнято рішення відтермінувати роботу системи відеофіксації порушень правил дорожнього руху до закінчення режиму суворого карантину.

Економічна правда