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Правительство продлило карантин до 22 мая

Понедельник, 4 мая 2020, 13:37
 

Кабинет министров на внеочередном заседании в понедельник продолжит действие карантина в Украине до 22 мая.

Источник: заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля в начале заседания

Прямая речь: "Карантин будет продлен сейчас до 22 мая. Далее мы будем смотреть, как будет двигаться пандемия в мире и как будет происходить колебание кривой заболеваемости у нас в Украине".

Дополняется...

Украинская правда

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