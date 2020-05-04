Уряд продовжив карантин до 22 травня

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні у понеділок продовжить дію карантину в Україні до 22 травня.

Джерело: заява прем’єр-міністра Дениса Шмигаля на початку засідання

Пряма мова: "Карантин буде продовжений зараз до 22 травня. Далі ми будем дивитись, як буде рухатись пандемія у світі і як буде відбуватись коливання кривої захворюваності у нас в Україні".

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Українська правда