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В Молдове 1 июня откроют рынки, 8 июня - торговые центры

Пятница, 29 мая 2020, 20:44
 

В Молдове с 1 июня по решению Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения отменяется ряд ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

С 1 июня по всей Молдове возобновят работу рынки. Однако продавцам, администраторам и покупателям придется соблюдать правила безопасности. Каждый день перед началом работы всем продавцам рынка должны будут измерять температуру.

Прилавки, холодильники, весы, оборудование и вообще всю территорию рынка должны будут дезинфицировать. Обработку должны проводить в начале и в конце рабочего дня, а также каждые три часа работы рынка.

На входе на рынок всем покупателям также будут измерять температуру. Если она окажется повышенной, покупателя не пустят на рынок и посоветуют обратиться к врачу. По решению комиссии покупатели не должны подходить к продавцам и другим людям на расстояние ближе одного метра.

С 1 июня начнет работать в обычном режиме Агентство госуслуг. Кроме того, с первого дня лета спортивным командам федераций футбола, тенниса, бадминтона, каноэ, пловцам и атлетам разрешено тренироваться в группах.

С 8 июня торговым центрам разрешат открыться, но кафе и развлекательные заведения внутри ТЦ останутся закрытыми.

Европейская правда

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Молдова торговля карантин

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