Молдова и ЕС утвердили соглашение для выхода из газового кризиса

Молдова и Евросоюз подписали в Брюсселе соглашение о выделении гранта в размере 60 млн евро, чтобы помочь Кишиневу справиться с энергетическим кризисом.

Об этом сообщил министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску.

Попеску подписал соглашение со стороны Молдовы, в то время как подпись со стороны ЕС поставил еврокомиссар по политике соседства и расширению Оливер Вархеи.

"Помощь, оказываемая Евросоюзом, говорит о том, что у нас есть настоящие друзья и международное доверие к нашему правительству, которое приносит конкретные выгоды гражданам страны", - написал Попеску на своей странице в Facebook.

Президент Молдовы Майя Санду рассказала на своей Facebook-странице, что это грантовая помощь, которую не нужно возвращать. Деньги поступят в бюджет страны до конца этого года. "Поддержка ЕС поможет нам снизить расходы граждан на отопление и укрепить энергетическую безопасность", - отметила Санду.

Европейская комиссия в конце октября выделила Молдове 60 миллионов евро на преодоление кризиса, возникшего в стране в связи с дефицитом газа и сложными переговорами с "Газпромом".

29 октября Молдова достигла договоренности с российским "Газпромом" о продлении предварительного контракта на поставки на пять лет на основе формулы цены газа, предложенной Кишиневом.

До этого правительство Молдовы 22 октября одобрило режим чрезвычайного положения сроком на 30 дней из-за сложившейся в стране ситуации в сфере энергетики.

Молдова в течение нескольких дней впервые в истории закупала газ из альтернативных источников, а не у "Газпрома".

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Европейская правда