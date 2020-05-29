У Молдові 1 червня відкриють ринки, 8 червня - торгові центри

У Молдові з 1 червня за рішенням Національної комісії з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я скасовується низка обмежень, введених в зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

З 1 червня по всій Молдові відновлять роботу ринки. Однак продавцям, адміністраторам і покупцям доведеться дотримуватися правил безпеки. Кожен день перед початком роботи всім продавцям повинні будуть вимірювати температуру.

Прилавки, холодильники, ваги, обладнання та взагалі всю територію ринку повинні будуть дезінфікувати. Обробку повинні проводити на початку і в кінці робочого дня, а також кожні три години роботи ринку.

На вході на ринок всім покупцям також будуть вимірювати температуру. Якщо вона виявиться підвищеною, покупця не пустять на ринок і порадять звернутися до лікаря. За рішенням комісії покупці не повинні підходити до продавців і інших людей на відстань ближче одного метра.

З 1 червня почне працювати у звичайному режимі Агентство держпослуг. Крім того, з першого дня літа спортивним командам федерацій футболу, тенісу, бадмінтону, каное, плавцям і атлетам дозволено тренуватися в групах.

З 8 червня торговим центрам дозволять відкритися, але кафе і розважальні заклади всередині ТЦ залишаться закритими.

Європейська правда