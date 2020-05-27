Monobank прекращает сотрудничество с Таскомбанком
C 1 июня Monobank прекращает сотрудничество с Таскомбанком, который принадлежит Сергею Тигипко.
Об этом сообщил сооснователь Monobank Олег Гороховский в интервью "Минфину".
"Мы приняли решение с 1 июня отказаться от сотрудничества с этим партнером.
У нас останутся кассы Универсал Банка, А-Банка и сеть iBox, а с Таскомбанком больше работать не будем. Я приношу извинения всем клиентам, которые не получили ожидаемый уровень сервиса", - объясняет Гороховский.
Издание сообщает, что недавно получило отзыв от клиента monobank про работу с Таскомбанком.
У клиента возникли сложности со снятием наличных с депозита в Таскомбанке, который ограничил выдачу суммой в 150 тысяч гривен.
"Значит, получается, что деньги вноси сколько хочешь через кассу Таскомбанка (пополнение для monobank), а как пришло время забирать депозит (через банк-партнер) — так у нас есть внутреннее распоряжение, которое ограничивает выдачу наличных средств свыше 150 тыс. грн", — написал автор отзыва.
Согласно новому закону о финмониторинге, который вступил в силу 28 апреля, пороговая сумма финансовых операций, которые подлежат контролю, увеличилась со 150 до 400 тыс. грн.
Читайт также: Доказать законность денег при пополнении карты на 5000 – это не миф. Что меняет новый закон про финмониторинг
Контроль переводов на 5 тысяч гривен – это не все: на что еще влияет новый закон об отмывании денег
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua