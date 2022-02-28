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Укр / Рус

Monobank сменил дизайн карточек на "Русский корабль, иди на#уй"

Понедельник, 28 февраля 2022, 11:29
 
фото с телеграма гороховского

Monobank на всех картах в Apple Pay и Google Pay изменил дизайн - теперь там иллюстрация с надписью "Русский корабль, иди на#уй".

Об этом сообщил сооснователь Monobank Олег Гороховский.

Он отметил, что оформление со временем изменится автоматически. Если не хотите ждать – нужно удалить и снова добавить карту в кошелек.

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Monobank

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