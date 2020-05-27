З 1-червня Monobank припиняє співпрацю з Таскомбанком, який належить Сергію Тігіпку.

Про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський в інтерв'ю "Мінфіну".

"Ми прийняли рішення з 1 червня відмовитися від співпраці з цим партнером.У нас залишаться каси Універсал Банку, А-Банку і мережу iBox, а з Таскомбанком більше працювати не будемо. Я приношу вибачення всім клієнтам, які не отримали очікуваний рівень сервісу", - пояснює Гороховський.

Видання повідомляє, що нещодавно отримало відгук від клієнта monobank про роботу з Таскомбанком. У клієнта виникли складнощі зі зняттям готівки з депозиту в Таскомбанк, який обмежив видачу сумою в 150 тисяч гривень.

"Виходить, що гроші переглянеш скільки хочеш через касу ТАСкомбанк (поповнення для monobank), а як прийшов час забирати депозит (через банк-партнер) - так у нас є внутрішнє розпорядження, яке обмежує видачу готівкових коштів понад 150 тис. грн" , - написав автор відгуку.

Згідно з новим законом про фінмоніторинг, який вступив в силу 28 квітня, порогова сума фінансових операцій, які підлягають контролю, збільшилася з 150 до 400 тис. грн.

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