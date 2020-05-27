Всі розділи
Укр / Рус

Monobank припиняє співпрацю з Таскомбанком

Середа, 27 травня 2020, 11:49
 

З 1-червня Monobank припиняє співпрацю з Таскомбанком, який належить Сергію Тігіпку.

Про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський в інтерв'ю "Мінфіну".

"Ми прийняли рішення з 1 червня відмовитися від співпраці з цим партнером.У нас залишаться каси Універсал Банку, А-Банку і мережу iBox, а з Таскомбанком більше працювати не будемо. Я приношу вибачення всім клієнтам, які не отримали очікуваний рівень сервісу", - пояснює Гороховський.

Видання повідомляє, що нещодавно отримало відгук від клієнта monobank про роботу з Таскомбанком. У клієнта виникли складнощі зі зняттям готівки з депозиту в Таскомбанк, який обмежив видачу сумою в 150 тисяч гривень.

"Виходить, що гроші переглянеш скільки хочеш через касу ТАСкомбанк (поповнення для monobank), а як прийшов час забирати депозит (через банк-партнер) - так у нас є внутрішнє розпорядження, яке обмежує видачу готівкових коштів понад 150 тис. грн" , - написав автор відгуку.

Згідно з новим законом про фінмоніторинг, який вступив в силу 28 квітня, порогова сума фінансових операцій, які підлягають контролю, збільшилася з 150 до 400 тис. грн.

Читайте також: Контроль переказів на 5 тисяч – це не все: на що ще впливає новий закон про відмивання грошей

Довести законність грошей при поповненні картки на 5 тисяч – це не міф. Що передбачає новий фінансовий моніторинг

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Monobank банк

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Українське агентство розробило для Monobank маркетингову стратегію за 120 тисяч доларів 21 квітня 2020, 18:34
Monobank почав приймати передзамовлення на обслуговування ФОПів 9 квітня 2020, 15:05
Monobank запустив бета-тестування карти для дітей 5 березня 2020, 10:45
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!