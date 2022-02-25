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monobank решил частично вернуть карточные кредитные лимиты

Пятница, 25 февраля 2022, 10:50

В monobank заявили, что решили отказаться от ограничения расчетов кредитными средствами и вернуть клиентам эту возможность.

Об этом сообщил в Telegram соучредитель monobank Олег Гороховский.

"Считали, как вернуть кредитные лимиты. Ничего хорошего из этого может не выйти. Но это уже не важно. Это нужно сделать, потому что в этой ситуации это правильно. Это решение не банкиров и не бизнесменов, а плевок в лицо врагу", – написал он.

По его словам, пока без p2p (платежи между физлицами – ред.) и кэша.

"Только торговые операции, коммуналка и пополнение мобильного", – пояснил он.

24 февраля сообщалось, что monobank банка работает в обычном режиме, были временно ограничены кредитные лимиты.

Экономическая правда

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Monobank

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