monobank решил частично вернуть карточные кредитные лимиты
В monobank заявили, что решили отказаться от ограничения расчетов кредитными средствами и вернуть клиентам эту возможность.
Об этом сообщил в Telegram соучредитель monobank Олег Гороховский.
"Считали, как вернуть кредитные лимиты. Ничего хорошего из этого может не выйти. Но это уже не важно. Это нужно сделать, потому что в этой ситуации это правильно. Это решение не банкиров и не бизнесменов, а плевок в лицо врагу", – написал он.
По его словам, пока без p2p (платежи между физлицами – ред.) и кэша.
"Только торговые операции, коммуналка и пополнение мобильного", – пояснил он.
24 февраля сообщалось, что monobank банка работает в обычном режиме, были временно ограничены кредитные лимиты.
Экономическая правда
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