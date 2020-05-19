Гривня продолжает укрепляться на межбанке
19 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,54 - 26,57 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,54 - 26,57 гривни;
Евро - 29,02 - 29,04 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,47 - 26,61 гривни. Евро покупают по 28,59 гривни, продают по 29,05 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,56 - 26,64 гривни, евро - 28,58 - 28,85 гривни.
Напомним:
19 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,57 - 26,59 гривни за доллар.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 7 копеек, установив его на 19 мая на уровне 26,57 гривни за доллар.
Экономическая правда
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