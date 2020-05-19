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США ужесточили санкции против Huawei, в компании считают новые правила неправомерными

Вторник, 19 мая 2020, 16:00
 

Министерство торговли США объявило об ограничении, согласно которым иностранные производители полупроводников, которые используют американское ПО и технологии, должны получать лицензию для поставки своей продукции Huawei. В китайской компании считают санкции дискриминационными, и ищут решение.

Об этом говорится в официальном заявлении Huawei.

"Это решение является неправомерным и губительным для многих, оно угрожает нанести ущерб отрасли во всем мире.

Это также отразится на услугах связи для более 3 млрд людей, которые пользуются продуктами и сервисами Huawei по всему миру. Чтобы атаковать ведущую компанию из другой страны, правительство США сознательно проигнорировал интересы пользователей и клиентов Huawei.

Это противоречит заявлению правительства США о том, что эти шаги осуществлены в целях безопасности сети", - говорится в заявлении.

Как сообщает CNBC запрет ударит в первую очередь по тайваньскому производителю мобильных процессоров TSMC, обеспечивающему более 98 процентов потребностей Huawei. Сейчас компания строит завод в США.

Сообщается, что Huawei всесторонне изучает и проверяет новое правило и ожидает, что оно неизбежно скажется на бизнесе.

"Мы будем делать все возможное, чтобы найти решение. Мы верим, что наши клиенты и поставщики продолжат поддерживать нас и минимизируют влияние этого дискриминационного правила ", - говорится в пресс-релизе.

Экономическая правда

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США санкции

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