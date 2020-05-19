США посилили санкції проти Huawei, у компанії вважають нові правила неправомірними

Міністерство торгівлі США оголосило про обмеження, згідно з якими іноземні виробники напівпровідників, що використовують американське ПО і технології, повинні отримувати ліцензію для поставки своєї продукції Huawei. У китайській компанії вважають санкції дискримінаційними, та шукають рішення.

Про це йдеться у офіційній заяві Huawei.

"Це рішення є неправомірним і згубним для багатьох, воно загрожує завдати шкоди галузі в усьому світі.

Це також позначиться на послугах зв’язку для понад 3 млрд людей, котрі користуються продуктами і сервісами Huawei по всьому світу. Щоб атакувати провідну компанію з іншої країни, уряд США свідомо проігнорував інтереси користувачів і клієнтів Huawei. Це суперечить заяві уряду США про те, що ці кроки здійснені задля безпеки мережі", - йдеться у заяві.

Як повідомляє СNBS заборона вдарить в першу чергу по тайваньському виробнику мобільних процесорів TSMC, що забезпечує більше 98 відсотків потреб Huawei. Компанія зараз будує завод в США..

Повідомляється, що Huawei всебічно вивчає і перевіряє нове правило і очікує, що воно неминуче позначиться на бізнесі.

"Ми будемо робити все можливе, щоб знайти рішення. Ми віримо, що наші клієнти і постачальники продовжать підтримувати нас і мінімізують вплив цього дискримінаційного правила", - йдеться у пресрелізі.

Економічна правда